Incontro stamattina in Comune tra i due club per esaminare il progetto di ristrutturazione, che verrà presentato a breve, per rendere lo stadio più fruibile dai tifosi e uniformarlo alle norme per la selezione in vista di Euro2032. Il presidente rossoblu Zangrillo: “Poste le basi per approvare in tempi rapidi uno straordinario progetto di riqualificazione”. L’azionista di riferimento dei blucerchiati Manfredi: “Valorizzazione stadio punto cardine del nostro investimento”

Genoa e Sampdoria sono favorevoli alla ristrutturazione dello stadio di Genova, e nelle prossime settimane lavoreranno insieme per presentare in tempi brevi il progetto del nuovo Ferraris. Questo l’esito dell’incontro tenutosi in mattinata al Comune di Genova tra i due club. Obiettivo del vertice era appunto esaminare il progetto di ristrutturazione dello stadio, per renderlo più fruibile dai tifosi e uniformarlo alle norme per la selezione in vista di Euro 2032, evento che sarà ospitato congiuntamente da Italia e Turchia. “Oggi si sono riunite a Palazzo Tursi le due società Genoa e Sampdoria -si legge nella nota stampa pubblicata dal Comune di Genova- per esaminare il progetto di ristrutturazione dello Stadio Luigi Ferraris, al fine di renderlo compatibile alle aspettative dei cittadini e dei tifosi per uniformarlo alle norme per la selezione di UEFA Euro 2032. L’amministrazione ha condiviso il progetto ed esprime soddisfazione per l’allineamento delle due società che stanno lavorando congiuntamente con lo scopo di presentarlo in breve tempo”.