Ufficiale l'assegnazione degli Europei del 2032 a Italia e Turchia, organizzazione congiunta per la quale erano già stati indicati 20 stadi. Ne verranno scelti 10, cinque per Paese ospitante: entro ottobre 2026 la Figc dovrà presentare a Nyon un progetto per la realizzazione/sistemazione degli impianti. Vediamo intanto quali sono tutti gli stadi presentati dalle due Federazioni