Sarri si gode Guendouzi: ora è l'insostituibile

In comune con Milinkovic solo la posizione in campo. Trovare un giocatore simile era impossibile e fuori mercato e la Lazio non ha mai avuto la pretesa di provarci. Aveva bisogno di qualcosa di diverso, funzionale al nuovo centrocampo disegnato da Sarri senza il serbo. Ecco che quando a fine mercato si è aperta la possibilità di portare Guendouzi via dal Marsiglia ha mollato la pista Samardzic e puntato forte su di lui. Mai scelta fu più azzeccata. Energia e dinamismo, temperamento e buona esperienza internazionale nonostante sia ancora giovane. I suoi strappi hanno subito conquistato Sarri. A tal punto che è uno dei pochi nuovi acquisti che ha superato subito il prolungato apprendistato di un allenatore che per sua stessa ammissione ha tempi lunghi per lanciare gli ultimi arrivati. A Torino ha giocato la sua diciannovesima consecutiva da titolare in campionato, 25 nelle ultime 28 con le Coppe. È il terzo più utilizzato in rosa. È uno dei leader che prende la parola nello spogliatoio durante i confronti di squadra e fuori dal campo fa coppia fissa con Felipe Anderson. Grazie ad un terzetto di centrocampo ispirato la Lazio è ripartita, soffrendo, contro una squadra che quest'anno in casa aveva perso solo contro l'Inter.

Oltre al francese i due assist di Luis Alberto e la continuità di Cataldi. La rincorsa Champions rimane però complicata soprattutto se Sarri non riuscirà a ruotare un po’ di più. Anche lunedì a Firenze, ennesimo scontro diretto, avrà gli uomini contati. Soprattutto a centrocampo. Ma qui non cambiare sarebbe stata comunque una scelta.