Dove vedere Juventus-Frosinone in tv

I numeri di Juventus e Frosinone

Dopo il pareggio per 1-1 nel primo incrocio in assoluto tra Juventus e Frosinone in Serie A il 23 settembre 2015 (reti di Simone Zaza e Leonardo Blanchard), i bianconeri hanno vinto tutte le successive quattro sfide contro i giallazzurri nella competizione, con un punteggio aggregato di 9-1. Il Frosinone ha perso tutte le nove gare di Serie A giocate contro avversarie presenti nelle prime due posizioni in classifica a inizio giornata di campionato, con un punteggio aggregato di 25-1. Dopo una serie di cinque successi consecutivi, la Juventus non ha vinto nessuna delle ultime quattro gare di campionato (2 pareggi, 2 sconfitte); solo una volta i bianconeri hanno giocato cinque partite di fila in Serie A senza trovare alcun successo negli ultimi 14 anni: tra aprile e maggio 2019, ma a Scudetto già vinto. Il Frosinone ha ottenuto 23 punti in questo campionato (6 vittorie, 5 pari, 14 sconfitte), appena due in meno rispetto a tutta la sua precedente stagione giocata in Serie A (25 nel 2018/19); tuttavia, da inizio dicembre, quella ciociara è una delle due formazioni che hanno perso più partite (nove come la Salernitana) e quella che ha incassato più reti (31) nella competizione. La Juventus ha subito sette reti su 17 complessive in questa Serie A con tiri da fuori area: il 41% del totale, la percentuale più alta nel torneo in corso; dall’altro lato, due degli ultimi sei gol del Frosinone nella competizione sono arrivati proprio dalla distanza, entrambi su calcio di punizione diretto. Massimiliano Allegri potrebbe diventare il primo allenatore nella storia della Serie A a girone unico a tagliare il traguardo dei 1000 punti (considerati i punti reali, quindi due prima del 1994/95): il tecnico della Juventus attualmente è a quota 999, frutto di 300 vittorie, 99 pareggi e 96 sconfitte.