Il centrocampista turco si è sottoposto agli esami, dopo aver saltato la sfida di campionato contro il Lecce. Per Calhanoglu leggero risentimento muscolare all'adduttore lungo della coscia destra. Nessun problema per il match di ritorno in Champions contro l'Atletico. Salta l'Atalanta e potrebbe tornare tra i convocati già per il match contro il Genoa (oppure per quello successivo contro il Bologna)

