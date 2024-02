Dove vedere Roma-Torino in tv

La partita tra Roma e Torino, valida per la 26^ giornata di Serie A, sarà trasmessa lunedì 26 febbraio alle 18.30 in diretta sull ’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Roma e Torino

Roma e Torino hanno pareggiato la gara di andata di questo campionato (1-1) e non terminano in parità entrambe le sfide stagionali dal 1994/95 in Serie A (2-2 all’andata e 1-1 al ritorno in quel caso). La Roma ha perso soltanto due delle ultime 14 sfide contro il Torino in Serie A, vincendone 10 (2 pari) e mantenendo in particolare la porta inviolata in tre delle ultime cinque gare contro i granata. Il Torino ha vinto soltanto una delle ultime 13 sfide di Serie A contro la Roma giocate all’Olimpico (un pareggio, 11 sconfitte) – quella per 2-0 del 5 gennaio 2020, con doppietta di Andrea Belotti – pareggiando l’ultima del novembre 2022 (1-1); soltanto una volta le due squadre hanno chiuso in parità due match di fila in casa dei capitolini nel massimo torneo: nel novembre 1969 (0-0) e nel maggio 1971 (1-1). La Roma ha vinto quattro delle cinque partite (una sconfitta) di campionato con Daniele De Rossi alla guida della squadra, per un bottino di 12 punti: nel periodo (dalla 21^ giornata), soltanto il Bologna ne ha raccolti di più (13). Con la sconfitta di giovedì contro la Lazio, il Torino ha interrotto una serie di imbattibilità di sei partite consecutive in Serie A (3 vittorie, 3 pareggi), in cui aveva incassato in totale gli stessi gol subiti nella sconfitta contro i biancocelesti (due). Il Torino non ha perso alcuna delle prime tre trasferte del 2024: due pareggi e una vittoria nel parziale; l’ultima volta in cui la squadra granata è rimasta imbattuta nelle prime quattro gare esterne di un anno solare in Serie A risale al 2015, con Giampiero Ventura in panchina: in quel caso, la prima sconfitta lontano da casa arrivò al sesto match sul campo dell’Udinese. Il Torino ha vinto soltanto tre delle ultime 27 trasferte (8 pari, 16 sconfitte) di Serie A giocate contro le due squadre della Capitale: due di queste contro la Lazio; tuttavia, negli ultimi 70 anni (dall’inizio del 1954), l’Olimpico è il campo di gioco sul quale la squadra granata ha strappato il maggior numero di vittorie (18) nel massimo torneo.