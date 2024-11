Cercasi Dusan disperatamente! Thiago Motta aspetta il suo centravanti per tornare al gol. Il secondo 0 a 0 consecutivo ha permesso di conquistare un punto pesante contro l’Aston Villa ma ha anche evidenziato come l’emergenza infortuni stia condizionando il rendimento offensivo della squadra. Quando Vlahovic non c’è, si sente. Finora ha segnato nove gol e se qualche occasione sprecata può aver fatto sospirare i tifosi, alla fine il rischio è che senza di lui là davanti si combini poco o nulla là. Basta osservare questi dati: nessun tiro pericoloso e nessun gol da chi si è alternato per sostituirlo, a partita in corso o dall’inizio. Certo, al di là delle assenze, la continuità sotto porta è un aspetto sul quale Motta punta a migliorare, visto che in stagione la Juventus non ha segnato in 6 partite su 18, vale a dire un terzo e ne ha pareggiate la metà.