Juve, escluse lesioni per Savona ma salta Lecce

Nicolò Savona si aggiunge alla conta degli infortunati in casa Juventus. Thiago Motta dovrà, infatti, fare a meno anche del terzino per la trasferta del "Via del Mare" di Lecce, in programma domenica alle 20.45. "Nicolò Savona , a seguito del fastidio all'adduttore destro accusato durante il secondo tempo della gara di Champions League contro l'Aston Villa, è stato sottoposto oggi, 28 novembre, ad accertamenti - si legge nel comunicato ufficiale pubblicato dal club bianconero -. Gli esami strumentali hanno escluso lesioni e le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni".

Gli altri infortuni della Juve

Dopo essere arrivata a Londra con 14 giocatori di movimento. si complica ulteriormente la situazione per l'allenatore della Juve. Oltre a Savona mancheranno anche Douglas Luiz, Milik e Adzic, oltre ai lungodegenti Bremer e Cabal, mentre Nico Gonzalez, Vlahovic e McKennie restano in dubbio per la trasferta di Lecce. Per Savona si tratta del primo stop stagionale dopo aver raccolto 16 presenze fin qui, saltando solo la gara di Empoli alla 4^ giornata e l'esordio in Champions contro il Psv, restando entrambe le volte in panchina.