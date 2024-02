Lautaro Martinez è stato grande protagonista anche nel recupero della 21^ giornata di Serie A contro l’Atalanta: il capitano dell’Inter ha segnato un altro gol (il 22° della sua stagione in Serie A) che potevano essere due se non avesse fallito un rigore nella ripresa. Ma la rete del Toro è stata un capolavoro, tanto da lasciare a bocca aperta anche Marcus Thuram in tribuna: guardate nel video…

