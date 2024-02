Dalle strade di New York a quelle di Milano: cosa ci fanno le Tartarughe Ninja a San Siro? Tranquilli, non si tratta di un attacco di Shredder (principale antagonista dei 4 eroi nella serie), è solo la nuova maglia ufficializzata dall'Inter e dedicata alla celebre serie animata: una limited edition che verrà svelata in occasione della gara casalinga di Serie A, lunedì 4 marzo, contro il Genoa. Guarda tutte le FOTO

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT