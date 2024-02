Roma, a Monza tornano Lukaku ed El Shaarawy

Torna il tridente titolare dopo la pausa col Torino dove soltanto Paulo Dybala aveva cominciato dal primo minuto. Tornano El Shaarawi e Lukaku la cui assenza si è sentita, eccome. El Shaarawi tornato protagonista con l’attacco a tre svolge un ruolo multi funzioni. Dà ampiezza quando la squadra è in fase di possesso palla, attacca la porta, ribalta l’azione con una certa rapidità, fa gol e lavora quando il pallone ce lo hanno gli altri. E' nella fase migliore della carriera, interpreta in chiave moderna il ruolo dell’attaccante esterno. L’assenza di Lukaku si sente sempre anche nelle fasi in cui gli manca un po’ di brillantezza. Rimane un soggetto insostituibile il belga intanto perché fa gol pesanti tipo quello di Rotterdam e poi perché la sua fisicità rimane un valore. Il primo tempo col Toro conferma che su un intenso pressing avversario ogni tanto il pallone va lanciato in avanti e in quei casi risulta determinante la capacità della prima punta di trattenere il pallone per far salire la squadra. Lukaku tornerà titolare col Monza e lo sarà anche nell’andata col Brighton perché il calcio potrà anche cambiare ma di centravanti come lui ci sarà sempre bisogno