Dybala meglio nel 3-5-2? Lukaku a che punto è?

"Per quanto riguarda Dybala...ha fatto un gol su rigore, uno da trenta metri e il terzo con un uno-due, non c'è niente di tattico, per me se analizziamo i gol sono situazioni che possono succedere con qualsiasi modulo. Su Lukaku, tutti sono in discussione, io per primo, ogni tanto faccio scelte in funzione del rendimento altre in base al punto di vista fisico e Lukaku ha fatto 100 partite da 90'. Ma uno che entra in quel modo...non esiste condizione migliore. Lui è il giocatore perfetto per qualsiasi giocatore, è subentrato come un ragazzino alla prima presenza. Con me in allenamento devi andare forte e in partita ancora di più. Da questo punto di vista Romelu è il giocatore perfetto"