Cioffi: "Supporto curva per tornare a vincere"

Alla vigilia della sfida contro la Salernitana l'allenatore dell'Udinese spera che il ritorno dei tifosi in curva possa aiutare la squadra, reduce dal ko col Genoa: "Abbiamo bisogno del loro sostegno per tornare a vincere". Sulla sua posizione che potrebbe essere in bilico in caso di ulteriori risultati negativi: "Tutti gli allenatori sono in discussione tutte le settimane"

"Abbiamo passato le ultime due gare in casa con una penalizzazione non da poco. La potenza della nostra curva è stata una discriminante in negativo. La tifoseria di Udine è molto inglese e ci supporta fino all'ultimo. Abbiamo bisogno del loro sostegno per tornare a fare quello per cui siamo pagati: vincere". Lo ha detto Gabriele Cioffi, in conferenza stampa, alla vigilia della gara salvezza interna con la Salernitana. "Pereyra non siamo riusciti a recuperarlo, da capitano verrà in panchina, ma non sarà utilizzabile - ha aggiunto - A destra abbiamo Ebosele e Ferreira, perché Ehizibue ha subito un trauma cranico importante con il Genoa. Si è allenato solo una volta con noi, quindi anche lui verrà all'inizio in panchina". L'allenatore si è soffermato sulle voci di un suo eventuale avvicendamento in caso di mancato successo con l'ultima della classe: "Tutti gli allenatori sono in discussione tutte le domeniche: dunque ho vissuto la preparazione alla gara come sempre al 110%".

"Non vedo motivo di cambiare coppia d'attacco. La Salernitana oserà"

Passaggio anche sulla coppia d'attacco titolare, costituita da Thauvin e Lucca, con quest'ultimo a secco da 8 turni. "Finchè sta facendo bene chi gioca, non vedo motivi per cambiare - ha osservato il mister -. Come alternative, Brenner è più avanti di un Davis che, comunque, con il Genoa ha impattato bene". Circa gli avversari, Cioffi ha ricordato che "la Salernitana ha valori in mezzo al campo importanti: mi aspetto una squadra che viene a giocarsi la gara a guardia bassa, ma per la posizione di classifica oserà anche. Dovremo essere bravi a leggere i vari momenti della gara, quindi servirà calma