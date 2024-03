Arbitri, da giovedì raduno e incontro con Gravina

Non sarà una riunione d'urgenza, ma l'incontro arriva in un momento quanto mai opportuno per guardarsi in faccia, compattarsi e ripartire. Gli arbitri della CAN (serie A e B) si raduneranno a Roma a partire da giovedì prossimo in vista degli impegni del fine settimana sui vari campi. A guidarli naturalmente la Commissione presieduta da Gianluca Rocchi, che in questi giorni ha avuto il suo da fare tra errori e conseguenti polemiche (il riferimento è ovviamente, ma non solo, alla direzione di Di Bello in Lazio-Milan), tensioni varie legate a eventi "esterni" e anche vicende personali come le dimissioni appena presentate dal Var Pro Abbattista, che ha lasciato l'Aia con parole molto dure nei confronti di alcuni componenti dell'Associazione ("stuprata da mestieranti della poltrona e del voto", è un passaggio della lettera aperta inviata ai colleghi).