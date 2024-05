Ci vorrebbero 42 violini ad accoglierlo alla Scala del calcio, per una celebrazione come si deve e come merita. 42: come i punti del suo Genoa . Violini: come quelli che fingeva di suonare dopo un gol , quando per immaginarlo allenatore francamente ci voleva un po’ di fantasia. Perché Alberto Gilardino si presenta in quello che è stato il suo stadio, davanti a quella che è stata la sua squadra, con la più qualificante patente che uno fresco di patentino possa sventolare sotto il naso degli scettici, al primo anno in serie A con una squadra appena promossa, soprattutto grazie a lui: la patente della salvezza .

Gilardino, dal Rezzate a promozione e salvezza col Genoa

Certo, c’era un tempo non troppo lontano in cui il Milan in cerca di allenatore preferiva pescarlo fra gli ex rossoneri …Non ora, non si usa più, e forse per questo ragazzo che non conosce fretta è meglio così. Non può averne un campione del mondo che ha scelto Rezzate per iniziare ad allenare. Il suo Genoa è un piccolo gioiellino, una squadra solida e brillante allo stesso tempo, capace di accecarti con 3 tocchi o colpirti con 21. Se Gila non è ancora un dentista, la sua squadra assomiglia già a una sala d’attesa. L’unica attesa che interessava al Genoa però è finita. A San Siro non si va per la salvezza, ma solo per la bellezza, la bellezza del calcio. Come ci starebbe bene, tra un applauso e un coro, il vibrato di un violino…