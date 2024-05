Lo svedese ha parlato delle motivazioni che lo hanno spinto a lasciare il calcio giocato: " Voglio una bella vita per la mia famiglia . Volevo poter fare delle cose con i miei figli, se avessi continuato non avrei potuto fare tante cose, perché avevo problemi a un ginocchio. Così l’ho accettato , sono arrivato a un momento in cui ho detto ‘va bene, lascia perdere e inizia un nuovo capitolo nella tua vita’. A causa del mio ego è stato difficile smettere . Io penso ancora di essere il migliore, avrei potuto continuare".

"Mia moglie ha rinunciato alla carriera per me"

Ibra ha parlato anche di sua moglie Helena e del rapporto con la sua famiglia: "Mi ripete sempre di ricordarmi di chi si è preso cura di me negli anni. Lei ha rinunciato alla sua carriera per me, mi ha accompagnato in tutto ciò che ho fatto e ha messo da parte qualsiasi cosa. In una relazione non bisogna avere un grande ego, bensì un 50-50% a testa. La gente, inoltre, può pensare che siamo una famiglia che ama vivere una vita lussuosa, ma Helena lava e cucina. Abbiamo solo una donna delle pulizie. Io accompagno i bambini a scuola e li vado a prendere all'allenamento. In tutta la scuola, negli Stati Uniti, solo i miei figli andavano in bicicletta. Le altre famiglie avevano delle tate che accompagnavano e andavano a prendere i bambini, oppure un autista. Noi non siamo mai stati così".