Motta: "Ora proviamo ad andare in Champions"

L'allenatore presenta la sfida contro i granata: "Avremo di fronte una squadra forte, che prende pochi gol". Sulla qualificazione europea: "Molto soddisfatti di aver scritto la storia di questo club". Torino-Bologna venerdì 3 maggio alle 20.45 in diretta su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K - e in streaming su NOW

"Il Bologna è tornato in Europa a distanza di 22 anni dall'ultima volta e siamo molto soddisfatti di aver scritto la storia di questo club. Lo abbiamo fatto perché non ci siamo mai accontentati e abbiamo sempre puntato a fare qualcosa di più. E allora continuiamo così: siamo in Europa, ma siamo ancor più felici di poter provare ad andare in Champions". Lo dice, alla vigilia di Torino-Bologna, l'allenatore rossoblù Thiago Motta. "Domani a Torino - dice - avremo di fronte una squadra forte, che prende pochi gol e per la quale il ricordo di Superga potrebbe rappresentare una motivazione in più. Ma le abbiamo anche noi: a questo punto siamo felici di avere l'obiettivo di provare ad andare in Champions".