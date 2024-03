Situazione infortunati in casa Napoli in vista dei prossimi impegni contro il Torino, venerdì su Sky, e il Barcellona nel ritorno degli ottavi di Champions League martedì 12 marzo in Spagna. Sulla strada del recupero Ngonge che oggi ha svolto la seduta in gruppo. Assente dall'allenamento Osimhen che è rimasto in palestra. Nessun allarme però per il nigeriano. Da monitorare la situazione di Rrahmani, alle prese con un fastidio muscolare. Fuori causa ancora Cajuste

