Thuram: "Questa Inter è nata tre anni fa"

"La cosa più importante per giocare bene a calcio è amare il calcio". A dirlo, in un momento slendido per la sua Inter, è Marcus Thuram, protagonista di GQ Hype speciale Change is Good. "In questa Inter non c’è nessuno che non ami il calcio, siamo un gruppo di venticinque persone, alle quali devi aggiungere lo staff, che è felice di passare il tempo insieme e di lavorare uno per l’altro. Un gruppo non è un giocatore più un giocatore, è una squadra. Non mi vedo da fuori, ma penso che sia questo che si percepisce anche da spettatore". A GQ ha dichiarato di essere rimasto molto colpito dal calcio italiano: "La Serie A è un campionato che mi ha stupito in positivo. Ovviamente lo conoscevo già, ma la preparazione tattica degli avversari è qualcosa di altissimo livello".