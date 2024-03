L'allenatore del Bologna nel pre-partita: "Odgaard inizia, si sta allenando bene. Quando è entrato a gara in corso ha fatto bene e merita di giocare dall'inizio. Tutti devono lavorare allo stesso modo per avere possibilità. Gasp ha detto che il Bologna è un serpente per via della costruzione dal basso che attira gli avversari? Mi piace vedere la mia squadra equilibrata in campo: bene contro l'Atalanta, meglio nella ripresa con due gol in cinque minuti. Le definizioni fanno piacere se positive, ma noi vogliamo continuare nello stesso modo"