Arnautovic e Carlos Augusto hanno subito due infortuni di diversa entità a Bologna. Per l'austriaco problema ai muscoli flessori della coscia destra, la stessa che si era lesionato a fine settembre sul campo dell'Empoli: salterà il ritorno degli ottavi di Champions contro l'Atletico Madrid. Anche il brasiliano a rischio per un affaticamento al polpaccio destro. Entrambi saranno sottoposti a esami strumentali nella giornata di lunedì 11 marzo

Dopo la vittoria contro il Bologna e il primato consolidato in Serie A, l’Inter torna a concentrarsi al 100% sulla Champions League. Mercoledì 13 marzo i nerazzurri affronteranno l’Atletico di Simeone, nel ritorno degli ottavi di finale. All’andata la squadra di Inzaghi ha vinto 1-0 a San Siro con gol di Arnautovic, tuttavia l’attaccante non potrà scendere in campo nel match di Madrid. L’austriaco infatti ha avvertito un problema nel finale della gara vinta a Bologna: ha subito nuovamente un infortunio ai muscoli flessori della coscia destra, la stessa che si era lesionato a fine settembre sul campo dell'Empoli. Arnautovic si è gettato a terra quasi in lacrime: lo staff medico nerazzurro ha deciso di procedere con esami strumentali nella giornata di lunedì 11 marzo, ma sembra chiaro che l’austriaco non potrà partecipare alla partita di ritorno contro l’Atletico Madrid.