Rabiot rientra accanto a McKennie contro il Genoa

Unica macchia, quella del gol, che manca nella stagione eccellente di McKennie. Lui sì che sorprende. Rientrato dopo il prestito di sei mesi al Leeds, quasi sopportato inizialmente, si è trasformato nel giocatore dal rendimento più costante e positivo della Juventus. Da esterno o da mezzala non ha mai sbagliato partita e si è addirittura trasformato in uomo assist, 7, nessuno come lui alla Juve, solo Giroud ha fatto meglio in Serie A, uno in più, manca appunto il gol. Strano per lui che di gol con Pirlo e lo stesso Allegri ne ha sempre segnati, molti pesanti, alcuni spettacolari. Il ritorno in campo di loro due per Allegri è fondamentale, vedremo se sarà sufficiente per tornare alla vittoria all'ora di pranzo; contro il Frosinone alla stessa ora è arrivato l'unico successo delle ultime sette partite. Un rendimento pessimo che ha stroncato le speranze scudetto.