Dove vedere Frosinone-Lazio

I numeri di Frosinone e Lazio

La Lazio non ha mai perso in cinque sfide contro il Frosinone in Serie A (4 vittorie, 1 pareggio), subendo un solo gol; nella loro storia in Serie A solo contro Mantova, Reggiana, Sampierdarenese e Spezia (tutte a sei) i biancocelesti hanno disputato più match senza registrare alcuna sconfitta. Nelle due sfide tra Frosinone e Lazio in casa dei ciociari in Serie A è stato realizzato un solo gol: rete di Felipe Caicedo il 4 febbraio 2019. Per la prima volta in questa stagione di Serie A, il Frosinone inzierà una giornata nelle ultime tre posizioni della classifica (18° posto in questo caso). In più, dopo la sconfitta per 0-1 contro il Sassuolo, i ciociari potrebbero rimanere a secco di gol per due match di fila per la prima volta in questo campionato. Da metà dicembre 2023 il Frosinone è sia la squadra che ha guadagnato meno punti in Serie A (cinque in 13 partite) sia quella che ha subito più gol (33). La Lazio ha perso le ultime quattro partite ufficiali, i biancocelesti non registrano cinque sconfitte di fila tra tutte le competizioni dal periodo tra l’aprile e il maggio 1985. Da inizio febbraio 2024 Lazio e Frosinone sono due delle tre formazioni, insieme al Sassuolo, ad aver perso più match in Serie A: cinque sconfitte.