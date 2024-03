Le parole dell'allenatore della Lazio nel pre-partita: "Gli ultimi giorni sono stati un po' complicati, ma c'è grande attenzione per passare via da questo momento particolare, mirata a migliorare le cose che sono andate male finora. Per noi c'era da pensare solo al campo, però non è stata una settimana semplice. Perché ho scelto di rimanere? Io sono sotto contratto della Lazio e nel momento in cui martedì è venuta orfana dell'allenatore mi ha chiesto la disponibilità e io l'ho data: io ho diritti come gli stipendi ma anche dei doveri verso la società che è tre anni che mi stipendia e anche in accordo col mister si è deciso di fare così"