Maldini e un gran gol per l'Europa: "Ci crediamo"

Una magia su punizione che vale tre punti, ancora un gol decisivo per Daniel Maldini che dopo quello di Marassi si ripete contro il Cagliari e regala un importante successo al Monza che adesso sogna l’Europa: "La classifica la guardiamo", dice il talento ex Milan che sul cognome importante rivela: "Ha i suoi pro e i suoi contro ma la vivo con serenità, mai stato un peso"

È (ancora) Daniel Maldini l’uomo decisivo per il Monza di Palladino che batte anche il Cagliari e adesso songa l’Europa. Il trequartista ex Empoli e Milan segna al 42’ del primo tempo una punizione stupenda con la palla che, da oltre 20 metri, colpisce la parte interna della traversa e sbatte al di là della linea di porta difesa da Scuffet. Una magia che regala tre punti ai brianzoli, esattamente come avvenuto a Genova nella scorsa giornata quando, di nuovo, il 27 biancorosso ha deciso il match con la rete del 4-3. "Sto bene, sono felice per aver aiutato la squadra a portare a casa i tre punti", ha detto il classe 2001 ai microfoni di Sky Sport al termine del match.