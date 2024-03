Sulla trequarti con Colpani e Maldini ci sarà Dany Mota che dopo il gol contro il Genoa, potrebbe segnare in due partite di fila per la prima volta in Serie A. Il classe ’98, autore di quattro reti in 27 match nel campionato in corso, è ad una sola rete dall’eguagliare il bottino di marcature della scorsa stagione di Serie A con cinque in 29 gare. (CLICCA QUI per vedere i numeri e le statistiche Dany Mota in questa stagione)