Weston McKennie è diventato un punto fermo nella Juventus di Massimiliano Allegri. Una crescita importante del centrocampista rientrato dal prestito al Leeds all'inizio della stagione in corso. I miglioramenti del classe '98, che sono sotto gli occhi di tutti, hanno colpito anche il CT della nazionale statunitense Gregg Berhalter. "Non possiamo che elogiare la sua crescita negli ultimi anni. Weston quando è tornato alla Juventus non aveva né l'armadietto né un posto auto. La maggior parte dei calciatori avrebbe detto: 'Ok, me ne vado, questo club non fa per me'. Lui invece è rimasto e ha dimostrato che poteva farcela".