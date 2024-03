Calzona: "Orgoglio e qualità, squadra ritrovata"

Inter raggiunta nel finale, punto importante per il suo Napoli commentato da Calzona: "Ottima gara, forse serviva più lucidità sotto porta ma siamo stati in partita fino all'ultimo". Lo attendono gli impegni da CT della Slovacchia, ma c'è massima fiducia nel suo staff: "Avremmo bisogno di allenarci di più per limare il gap, purtroppo non c'è tempo. Io assente? Avrò le immagini del drone che posso seguire a fine allenamento"

Alle spalle la notte di Barcellona, lo dimostra il pareggio imposto alla capolista. Dopo l'eliminazione in Champions, trasferta negativa in Spagna condivisa con l'Inter, il Napoli pareggia 1-1 sul campo della capolista che arrivava da dieci vittorie consecutive in campionato. Un punto prezioso per gli azzurri che vogliono scalare la classifica, obiettivo ribadito da Francesco Calzona: "C’è orgoglio e qualità, siamo stati in partita fino all’ultimo. Abbiamo concesso solo 10 minuti all’Inter: non si può pensare di venire a vincere contro chi lo fa da 10 partite. Ottima gara della mia squadra. C’abbiamo provato fino all’ultimo, partita dura. L’Inter ti mette alle corde, hanno combinazioni nello stretto che ti fanno correre all’indietro. Forse serviva più lucidità sotto porta, ma credo che questa squadra si sia ritrovata. La crescita dei nuovi? Le vicissitudini di quest’anno hanno influito sui ragazzi: tre allenatori, squadra in difficoltà. Da quando ci sono io sono contento dei nuovi, li vedo crescere giornalmente".