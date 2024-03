Un concetto ribadito dall'amministratore delegato dell'Inter nel pre-partita tra i tanti temi affrontati: "Vogliamo manifestare tutto il nostro affetto a Joe Barone, alla sua famiglia e alla Fiorentina. Champions? Quando si parla di Inter bisogna gestire anche questi momenti: non è negativo, lo dimostra l’arrivo in bus e lo striscione che recitava 'Siamo fieri di voi'. Continuiamo con grande ottimismo e coraggio. Bisogna accettare anche critiche feroci, ma avere la consapevolezza di un cammino con una stagione bellissima. Le competizioni europee, a differenza del campionato, non le vincono sempre più le forti. Quanto accaduto dovrà essere un valore per il futuro. In alcune occasioni le seconde linee diventano determinanti, in altre meno. Ci sta, noi abbiamo allestito una squadra e siamo contenti di tutti. Il traguardo dello scudetto andrà raggiunto al più presto, magari con il record di punti… Il rinnovo di Lautaro? Prima della fine del campionato arriveremo a una conclusione: c’è un rapporto splendido per cui ci sarà un’unica soluzione"