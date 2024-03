Francesco Acerbi è rientrato a Milano dopo la decisione della federazione di escluderlo dall'elenco dei convocati da Spalletti. Il difensore dell'Inter ha commentato per la prima volta l'episodio con Juan Jesus durante Inter-Napoli: "Dalla mia bocca non è uscita alcuna frase razzista, è stato lui che ha frainteso. Sono molto sereno, è da 20 anni che gioco a calcio e so quello che dico"

LA RICOSTRUZIONE E COSA RISCHIA ACERBI