Baroni: "Capisco i fischi, arrabbiato per il pari"

La Lazio manca ancora la vittoria (che non c'è dal 6 marzo), impatta con il Torino in casa e vede allontanarsi il quarto posto in classifica. Anche i tifosi all'Olimpico, a fine match, non hanno gradito. Marco Baroni analizza il momento della squadra: "I fischi? Sono comprensibili, è tanto che non vinciamo in casa e da tanto non vinciamo - dice - Non facciamo tutto per vincere le partite. Non si può prendere questo gol, punto. Da una squadra che quasi non ha voglia di farlo. Sono inc... come una bestia. Questa è la realtà. Abbiamo incontrato un avversario solido, hai tenuto in equilibrio la partita nel primo tempo e la sblocchi nella ripresa. Non si può prendere però questo gol". Ed ancora: "Ho visto una squadra che ha fatto tutto per vincere e l'avrebbe vinta senza quell'errore. Devi avere furore, voglia e cattiveria di arrivare su quella palla. Ora siamo qui a commentare una non vittoria che avresti meritato sul campo".