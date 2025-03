Dove vedere Hellas Verona-Parma

La partita Hellas Verona-Parma, valida per la 30^ giornata di Serie A, sarà trasmessa lunedì 31 marzo alle ore 18.30 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Davide Polizzi, commento di Massimo Gobbi. A bordocampo Emanuele Baiocchini e Marco Nosotti. Dalle 18 da non perdere 'Speciale Campo Aperto' . In studio: Leo Di Bello in compagnia di Stefano De Grandis. Inoltre, dalle 20 spazio a 'Monday Night' con Fabio Tavelli, Rachele Sangiuliano, Stefano De Grandis e Stefano Borghi.

I numeri di Hellas Verona e Parma

Tra le squadre affrontate almeno 15 volte in Serie A, il Parma è quella contro cui l’Hellas Verona vanta la miglior percentuale di vittorie: 53%, frutto di 10 successi in 19 incontri disputati fino ad ora (3N, 6P). L’Hellas Verona ha vinto tutte le ultime cinque sfide casalinghe contro il Parma in Serie A e potrebbe registrare sei successi interni di fila contro una singola avversaria nel torneo per la prima volta nella sua storia. Questa sarà la quinta volta che Hellas Verona e Parma si incontreranno in Serie A dopo una sosta per le Nazionali: dopo tre successi di fila per i veneti, gli emiliani hanno vinto l’ultimo di questi quattro precedenti, il 9 marzo 2014. Dopo il successo per 1-0 sull’Udinese nell’ultimo turno, l’Hellas Verona potrebbe vincere due match di fila in Serie A per la prima volta dopo oltre un anno; l’ultimo precedente risale infatti al periodo tra il 3 e il 10 marzo 2024 (due 1-0, contro Sassuolo e Lecce in quel caso). Dall’esordio di Cristian Chivu sulla panchina del Parma, il 22 febbraio contro il Bologna, i ducali hanno perso solo un match di campionato (1V, 2N) conquistando cinque punti (1,25 a partita): tanti quanti ne avevano collezionati nelle precedenti 11 gare sotto la direzione tecnica di Fabio Pecchia (1V, 2N, 8P – 0.45 in media a gara). Considerando tre punti a vittoria da sempre, il Parma ne ha conquistati almeno 25 nelle prime 29 gare giocate in Serie A per la 25^ volta nella sua storia: nei 24 precedenti, solo una volta non è poi riuscito a salvarsi a fine stagione (nel 2007/08, quando chiuse il campionato al 19° posto).