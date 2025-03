L'attaccante iraniano non era tra i convocati nel match con l'Udinese: gli esami hanno evidenziato un risentimento agli adduttori della coscia sinistra. Venti giorni di stop: Inzaghi proverà a riaverlo per la 33^ giornata e per il ritorno del derby in semifinale

Taremi ai box per venti giorni. L'attaccante iraniano - in campo con la sua nazionale durante la pausa (con gol qualificazione-Mondiale) - ha saltato l'ultimo match contro l'Udinese e, già nel post partita, Inzaghi aveva sottolineato i problemi con cui convive da mesi. Il verdetto degli esami è risentimento agli adduttori della coscia sinistra. Taremi sarà out circa venti giorni.

Quali partite salterà

Taremi non ci sarà sicuramente nell'imminente andata del derby di Coppa Italia col Milan, e starà fuori anche nella doppia sfida europea contro il Bayern nei quarti. In campionato sono in programma i match con Parma e Cagliari: è per la 33^ contro il Bologna (post ritorno di Champions) che Inzaghi proverà a riaverlo. Tre giorni dopo è in programma il ritorno della semifinale col Milan. Taremi in stagione ha collezionato 34 gettoni, con tre gol e sei assist a referto.