Attraverso una nota apparsa sul proprio sito in merito al caso Acerbi-Juan Jesus e al presunto insulto razzista rivolto dal difensore nerazzurro al collega del Napoli, l'Inter sospende il giudizio sul suo giocatore attendendo prima un confronto tra le parti. Acerbi, di ritorno dal ritiro della Nazionale ha spiegato di non aver rivolto alcun insulto razzista a Juan Jesus

Giudizio sospeso, al momento, per Francesco Acerbi. E' quanto comunicato dall'Inter attraverso una nota stampa. In merito al presunto insulto razzista pronunciato dal difensore nerazzurro ai danni di Juan Jesus durante Inter-Napoli, il club ha deciso di attendere un confronto con il suo giocatore prima di intraprendere qualsiasi tipo di iniziativa. Infatti, sul sito dell'Inter si legge testualmente: "FC Internazionale Milano prende atto del comunicato divulgato dalla FIGC in relazione ai fatti che hanno riguardato Francesco Acerbi durante la gara contro il Napoli, e del fatto che FIGC e Acerbi abbiano convenuto la non partecipazione del calciatore alle prossime due amichevoli della Nazionale in programma negli Stati Uniti. FC Internazionale Milano si riserva quanto prima un confronto con il proprio tesserato al fine di far luce sulle esatte dinamiche di quanto accaduto".

Dunque il club aspetterà prima di parlare con il giocatore che è già rientrato a Milano dopo aver avuto un confronto con Luciano Spalletti nel ritiro della Nazionale. La stessa cosa farà con l'Inter che valuterà il da farsi attendendo anche le decisioni eventualmente della Giustizia Sportiva. Acerbi ha ribadito con forza di non aver pronunciato alcuna frase razzista contro Juan Jesus.