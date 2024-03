Si ferma ancora Kalulu: stop di almeno 1 mese

Distrazione del legamento collaterale del ginocchio destro per il difensore rossonero durante la sfida contro il Verona. In questa stagione Kalulu è stato già fermo per la lesione del tendine del retto femorale sinistro da fine ottobre allo scorso 10 marzo. Ora un nuovo stop per il difensore, che non sarà a disposizione di Pioli per 4/5 settimane. Nel video le ultime news dall'inviato Peppe Di Stefano

