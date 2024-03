Milan da sosta a sosta: media punti da scudetto

Da novembre ad oggi, la squadra di Pioli ha raccolto una media punti altissima: solo nell'anno dello scudetto ha fatto meglio. Infortuni e questioni extra campo non scalfiscono l'umore rossonero e ora si punta dritti al finale di stagione e ed arrivare in fondo in Europa League

