I primi calci nella sua Pozzallo e poi al St Francis College, dopo il trasferimento in America. Joe Barone non ha mai giocato a calcio da professionista, ma era un appassionato vero, un amante del pallone. Con una tecnica invidiabile. Guardate nel video come (scalzo) crossava il pallone per Sottil...

CALCIO IN LUTTO: E' MORTO JOE BARONE - LE REAZIONI