Joe Barone era il direttore generale della Fiorentina, il braccio destro di Commisso, il rappresentante - sempre presente - della proprietà in Italia. Era nato in Italia, in Sicilia nel 1966. Avrebbe compiuto 58 anni domani. Si era trasferito con la sua famiglia negli Stati Uniti da bambino, 50 anni fa. E soltanto recentemente aveva cominciato a fare il dirigente calcistico. Con Rocco Commisso, naturalmente. Che aveva conosciuto lavorando per lui alla Mediacom e diventandone, nel tempo, uno dei punti di riferimento. Già nella prima esperienza calcistica del presidente viola, aveva assunto la carica di vicepresidente dei NewYork Cosmos. Ma è nel 2019 che torna in Italia, dopo l’acquisto della Fiorentina. Diventa subito direttore generale e di fatto era lui a gestire il club, per nome e per conto del suo presidente.