Milan, la sosta per blindare la difesa: la 7^ in A

I numeri dell'ultimo mese segnalano un miglioramento nel rendimento della difesa (la settima della Serie A), che in questi giorni -con l'eccezione di Theo convocato con la Francia- lavora a Milanello per aggiustare ancora il reparto. I tanti infortuni hanno condizionato ma solo l'anno dello scudetto con Pioli in panchina a questo punto del campionato il Milan aveva subito meno reti



E' stato un marzo in controtendenza per quanto riguarda il numero dei gol subiti. Cinque in cinque partite tra coppe e campionato, quindi di media 1 ogni 90 minuti. Solo ad agosto il Milan era riuscito a fare meglio nelle due partite giocate di inizio stagione. In autunno e inverno invece, almeno fino a febbraio, i rossoneri avevano avuto una media di gol incassati sempre superiore.

Milan, per la difesa emergenza endemica In generale hanno pesato le tante assenze nel reparto, in particolare e in positivo, da marzo, il fatto che Pioli abbia recuperato quasi tutti i titolari a parte Kalulu, nuovamente fuori causa per le prossime 4/6 settimane. Thiaw e Tomori hanno saltato quasi un terzo della stagione, Kjaer il 25%. Avere finalmente a disposizione a Milanello tutti i titolari, tranne Theo, in queste due settimane di sosta per le Nazionali consentirà alla squadra di provare a oliare i meccanismi per migliorare ulteriormente i dati difensivi, comunque positivi rispetto alle precedenti stagioni targate Pioli.

Milan, i gol subiti alle 29^ giornata

Solo l'anno dello scudetto aveva subito meno alla 29esima di campionato. E se a febbraio era la dodicesima difesa del campionato, oggi il Milan ha la settima difesa della nostra Serie A, comunque la peggiore tra le prime quattro. Importante allora riequilibrare con il secondo miglior attacco dietro l'Inter per tenere la squadra ai vertici del campionato e possibilmente arrivare in fondo al secondo grande obiettivo stagionale, vincere l'Europa League. Tredici giocatori del Milan convocati dalle rispettive nazionali, ma i titolari della difesa, tranne Theo Hernandez, sono rimasti tutti a Milanello. Una buona opportunità da parte di Pioli per migliorare ancora i dati difensivi.