Milan-Inter cambia data e si giocherà lunedì 22 aprile. Manca la comunicazione ufficiale da parte della Lega Serie A, che è attesa per la giornata di domani, ma il derby di Milano della 33esima giornata in programma per domenica 21 aprile verrà spostato di un giorno. Questo per via degli impegni europei del Milan, che sarà impegnato giovedì 18 aprile nella gara di ritorno dei quarti di Europa League in trasferta contro la Roma. Per non avere due impegni importanti così ravvicinati, il Milan ha chiesto di far slittare di un giorno il derby di campionato che può essere decisivo per l’assegnazione dello scudetto ai nerazzurri. Dunque, lunedì 22 invece che domenica 21, per recuperare al meglio dalla trasferta in programma il giovedì precedente.