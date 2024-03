Caso Acerbi-Juan Jesus, tocca alla Procura Figc

Se le indagini federali confermassero l'insulto di stampo razzista, la contestazione per Acerbi riguarderebbe la violazione dell'articolo 28 del Codice di Giustizia Sportiva sui "Comportamenti discriminatori". Una violazione per cui le sanzioni sono tutt'altro che leggere: "Il calciatore che commette una violazione di cui al comma 1 è punito con la squalifica per almeno 10 giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato". In sostanza, quindi, Acerbi avrebbe già chiuso la sua stagione in largo anticipo, con il rischio anche di rimanere escluso dai convocati per il prossimo Europeo in Germania.