De Vrij, infortunio muscolare con l'Olanda

Il difensore dell'Inter ha accusato un problema muscolare agli adduttori in allenamento con la nazionale olandese. Venerdì tornerà in Italia e sarà valutato, per capire i tempi di recupero. Il prossimo impegno dei nerazzurri è in programma lunedì 1 aprile contro l'Empoli a San Siro

Il difensore dell'Inter Stefan De Vrij ha accusato un problema muscolare agli adduttori durante l'allenamento dell'Olanda. Il giocatore - che tornerà in Italia nella giornata di venerdì - dovrà essere rivalutato nei prossimi giorni, per capire i tempi di recupero. De Vrij salterà le amichevoli delle sua nazionale contro Scozia (venerdì) e Germania (martedì). Il prossimo impegno ufficiale dell'Inter è in programma lunedì 1 aprile, a San Siro contro l'Empoli. Sarà importante capire per Simone Inzaghi se l'olandese sarà a disposizione, considerando anche la possibile squalifica di Acerbi per l'insulto razzista rivolto a Juan Jesus in Inter-Napoli.