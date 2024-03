Addio a Joe Barone: la salma oggi a Pozzallo

Dopo un'intensa giornata a Firenze, con l'apertura della camera ardente al Viola Park e l'arrivo di Rocco Commisso dagli Stati Uniti, il feretro dell'ex direttore generale della Fiorentina si sposta a Pozzallo, paese in cui era nato in provincia di Ragusa. Venerdì si terrà una nuova camera ardente e sabato sarà celebrata una messa. I funerali a New York la prossima settimana

Dopo essere stato salutato dal mondo Fiorentina, dai tifosi viola e da una vasta rappresentanza del calcio e dello sport italiano, il feretro di Joe Barone parte oggi da Firenze per dirigersi a Pozzallo, paese siciliano in provincia di Ragusa in cui è nato e ha vissuto da bambino prima di trasferirsi all'età di 8 anni con la famiglia negli Stati Uniti. A Pozzallo sarà allestita domani, venerdì 22 marzo, una nuova camera ardente nel palazzo comunale "Giorgio La Pira", mentre sabato sarà celebrata una messa alle 10:30 nella chiesa della "Madonna del Rosario". Dovrebbe essere presente anche una delegazione della Fiorentina, formata dai dirigenti Daniele Pradè, Nicolas Burdisso e Alessandro Ferrari, che seguiranno la salma anche a New York per lo svolgimento dei funerali la prossima settimana. Non ci sarà invece Rocco Commisso, apparso molto provato durante la camera ardente allestita ieri al Viola Park. Il presidente della Fiorentina era appena tornato dagli Stati Uniti per porgere l'ultimo saluto al collega e amico di una vita. Suo figlio Giuseppe Commisso, in un post su Instagram, ha dato informazioni sui funerali previsti nel quartiere di Brooklyn martedì 26 marzo.