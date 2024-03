Joe Barone: aperta la camera ardente al Viola Park

Dopo la nascita e i primi anni di vita a Pozzallo, si trasferì in America con la famiglia all'età di 8 anni. Dopo gli studi in ambito economico e bancario, conobbe Rocco Commisso, che lo inserì all'interno del gruppo di telecomunicazioni Mediacom. Nel 2017 Barone divenne vicepresidente dei New York Cosmos, subito dopo l'acquisizione della quota di maggioranza da parte di Commisso. Barone fu poi fondamentale nel 2019 nella chiusura della trattativa con la Fiorentina: Commisso affidò l'incarico all'amico e spalla, affidadogli subito la gestione della società viola. Era il suo braccio destro operativo in Italia