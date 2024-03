Svilar, l'arte di essere pronti al momento giusto

Farsi trovare pronti al momento giusto: De Rossi e Svilar lo sanno bene. L'allenatore si è fatto trovare pronto per il dopo Mourinho, mentre il portiere nel passaggio da riserva a protagonista. E la Roma ha tutto l'interesse nel prolungare il contratto in scadenza 2027

Farsi trovare pronti al momento giusto è una condizione necessaria per tutti, e il mondo del calcio non fa eccezione. Prendete Svilar, portiere belga-serbo della Roma: è diventato titolare perchè De Rossi si è fatto trovare pronto quando la proprietà lo ha chiamato per il dopo Mourinho. E poi sempre De Rossi si è fatto trovare pronto al momento della scelta del portiere puntando su Svilar. Bravo a sua volta a farsi trovare pronto nel passaggio da riserva a protagonista. Un bel po’ di incastri tra gente pronta. Arrivato due anni fa a costo zero, Svilar a 25 anni rappresenta una di quelle operazioni necessarie a strutturare un virtuoso percorso di calcio sostenibile e potrebbe rappresentare una vantaggiosissima plusvalenza. Ma al momento sembra prevalere l’aspetto tecnico, con la Roma pronta a prolungare e rinforzare un contratto a scadenza 2027.