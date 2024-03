Acerbi, squalifica o no? I 3 scenari

Le prime due ipotesi

Tenuto presente che per l’ormai noto articolo 28 l’espressione discriminatoria può essere anche indiretta, lo scenario adesso è semplice e complesso allo stesso tempo. In assenza di testimonianze e indizi concreti, il Giudice difficilmente potrà condannare Acerbi: nel diritto sportivo non è necessaria come nel penale la certezza del reato "oltre ogni ragionevole dubbio", ma serve comunque un livello "superiore alla semplice valutazione di probabilità". Se il Giudice non dovesse raggiungerlo, in linea puramente teorica dall'ipotesi delle 10 - minimo - giornate di squalifica si scenderebbe a zero, con una sorta di assoluzione per insufficienza di prove.