Dopo l’audizione con la Procura, Acerbi è tornato ad allenarsi mentre De Vrij è rientrato dopo il problema agli adduttori avvertito in Olanda. L’Inter aspetta l’esito degli esami ma nell’ipotesi di una squalifica di Acerbi e dell'indisponibilità dell'olandese, Inzaghi ha due soluzioni: nella peggiore dell’ipotesi, cioè la ripresa con l’Empoli senza entrambi i difensori centrali, si correrebbe ai ripari o con Bastoni in mezzo alla difesa oppure con l’opzione Bisseck in quel ruolo

CASO ACERBI-JUAN JESUS, LE NEWS LIVE