Euro deputato a far sognare; georgiani e napoletani. La missione doppia di Kvaratskhelia: Europei e Champions. La NazioNapoli nei suoi piedi. In Georgia è Best. Un po’ George, un po’ perché il migliore. Mai così in alto. Andare agli Europei sarebbe orgoglio e storia: un’occasione di crescita per un Paese che freme. E che aspetta martedì… La Grecia è magna. Ma grande è anche Kvaratskhelia, il talento che in patria sposta i tifosi da una curva all’altra per vederlo attaccare. Monumento a Tblisi, mezzo busto a Napoli. Per quei dribbling e le giocate da calcio di strada. Kvara è della gente, è dei quartieri, difeso anche quando in campo si era incupito. Spento. E dunque ancor più spinto. Già 10 gol e 6 assist, comunque. Ma ora c’è il gran finale; che un po’ anche deve in una stagione balorda. La Champions è l’obiettivo che è gloria, denari e vetrina. Anche per lui, che discuterà il rinnovo di contratto e di null’altro. Eh si perché Kvaratskhelia non si tocca. In campo, è esterno… Ma nel futuro del Napoli è centrale.