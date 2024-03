Una stagione da incorniciare per Hakan Calhanoglu, uno dei volti principali della grande cavalcata dell'Inter in campionato. Il centrocampista sarà anche uno dei protagonisti ai prossimi Europei con la maglia della Turchia: "Stiamo crescendo, c'è ancora un po' di strada da fare per essere al top - ha detto ai microfoni di SportMediaset dopo l'amichevole persa 1-0 in Ungheria -. Montella è molto molto importante, quando è arrivato ci siamo qualificati subito: è entrato bene subito dentro la squadra, sa come gestirla. C'è un bel clima e siamo contenti che sia il nostro allenatore". Tra i compagni di nazionale c'è anche Yildiz della Juve: "Anche lui sta crescendo - ha aggiunto -, come anche altri come Arda Guler o Uzun. Come detto, abbiamo una squadra giovane, poi ci sono 2-3 giocatori con esperienza, ma c'è tempo per migliorare".