Un saluto alla squadra, prima di partire per New York, per seguire, martedì negli Stati Uniti, il funerale di Joe Barone. Rocco Commisso è passato al Viola Park per salutare calciatori e staff della Fiorentina, prima dell'allenamento di questa mattina, come si vede in un video diffuso sui profili social del club viola. "Ciao ragazzi, io devo partire -le parole del presidente e proprietario della Fiorentina- Partiamo con Alessandro (Ferrari, responsabile dell’Area Aziendale, ex direttore della comunicazione e delle relazioni esterne, ndr) e Pradè, vado con loro a salutare Joe. Ci vediamo tra poche settimane, non di più. Sono stato contento di venire qua a guardarvi, mi avete fatto bene".